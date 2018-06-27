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تشمل الأجزاء الشرقية للقصيم

حالة الطقس: تدني الرؤية الأفقية في الرياض والشرقية

حالة الطقس: تدني الرؤية الأفقية في الرياض والشرقية
weam.co/529266
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ،الرياض والأجزاء الشرقية لمنطقة القصيم .

كما أن الفرصة مازالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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