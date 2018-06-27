تهديدات بالقتل للاعب منتخب السويد

كشف قائد منتخب السويد أندرياس غرانكفيست، عن تهديدات بالقتل تلقاها زميله جيمي دورماز، بعد تسببه بالركلة الحرة التي جاء منها هدف الفوز لألمانيا، والتي أبقت على آمال “المانشافت” في التأهل إلى الدور الثاني لكأس العالم.
وقال غرانكفيست في مؤتمر صحافي: عندما علمنا بالمسألة (التهديدات) شعر الفريق بغضب هذا أمر غير مقبول.
أضاف: شخص قوي جداً. ستخرج المجموعة من هذه القصة وهي أقوى من السابق.
كلام غرانكفيست جاء عشية مواجهة المكسيك في مباراة مصيرية إقصائية للطرفين ستحدد هوية المتأهل إلى الدور الثاني لكأس العالم.