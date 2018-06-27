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بعد تسببه بالركلة الحرة بمباراة ألمانيا

تهديدات بالقتل للاعب منتخب السويد

تهديدات بالقتل للاعب منتخب السويد
weam.co/529274
موسكو- الوئام:

كشف قائد منتخب ​السويد​ ​أندرياس غرانكفيست، عن تهديدات بالقتل تلقاها زميله ​جيمي دورماز​، بعد تسببه بالركلة الحرة التي جاء منها هدف الفوز لألمانيا، والتي أبقت على آمال “المانشافت” في التأهل إلى الدور الثاني ل​كأس العالم​.

وقال غرانكفيست في مؤتمر صحافي: عندما علمنا بالمسألة (التهديدات) شعر الفريق بغضب هذا أمر غير مقبول.

أضاف: شخص قوي جداً. ستخرج المجموعة من هذه القصة وهي أقوى من السابق.

كلام غرانكفيست جاء عشية مواجهة ​المكسيك​ في مباراة مصيرية إقصائية للطرفين ستحدد هوية المتأهل إلى الدور الثاني لكأس العالم.

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