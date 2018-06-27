تحالف لمصنعي السيارات يحذر ترامب

واشنطن- الوئام:

أعلن تحالف مصنعي السيارات في الولايات المتحدة أنه سيبلغ إدارة ترامب أن تهديدا أمريكيا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على سيارات الركاب المستوردة استنادا إلى إعتبارات الأمن القومي سيكلف المستهلكين الأمريكيين 45 مليار دولار سنويا أو 5800 دولار لكل سيارة.

وقالت جلوريا بركويست المتحدثة باسم التحالف، الذي يمثل جنرال موتورز وتويوتا موتور وفولكسفاغن وشركات كبرى أخرى لصناعة السيارات، إنه سيقدم تعليقات مكتوبة إلى وزارة التجارة الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضافت قائلة “في عموم البلاد، هذه الرسوم الجمركية ستلحق ضررا بالمستهلكين الأمريكيين عبر رسوم تبلغ حوالي 45 مليار دولار على أساس مبيعات السيارات للعام 2017. هذا سيلغي إلى حد كبير فوائد التخفيضات الضريبية”.

وقالت المتحدثة إن المستهلكين سيواجهون أيضا زيادة في تكاليف أجزاء السيارات المستوردة عندما يشترون مركبات من مصنعي السيارات الأمريكيين والأجانب كليهما.