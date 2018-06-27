الهلال يتعاقد رسمياً مع مدافع برشلونة الإسباني

الرياض- الوئام:

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميا مع الإسباني ألبرتو بوتيا، مدافع فريق أوليمبياكوس اليوناني السابق، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق اليوناني.

المدافع الإسباني – صاحب الـ29 عاما – لعب من قبل في صفوف برشلونة لمدة ثلاثة مواسم، وانتقل منه إلى سبورتنج خيخون الإسباني ثم إشبيلية وإلتشي قبل أن ينتقل إلى أولمبياكوس.

بوتيا لم يلعب من قبل للمنتخب الإسباني الأول إلا أنه لعب لمنتخب إسبانيا تحت 20 سنة 8 مباريات، وتحت 21 عاما 17 مباراة وتحت 23 عاما أربع مباريات.

وتوج المدافع من قبل ببطولة دوري إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب دوري يوناني وكأس يوناني واحد، بالإضافة إلى كأس أمم أوروبا مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما.

يذكر أن الهلال تعاقد مع البرتغالي خورخي خيسوس لتولي القيادة الفنية للزعيم بالموسم المقبل، ومن المقرر وصوله إلى الرياض بعد غد الجمعة، على أن يقود مران الهلال الأحد المقبل.