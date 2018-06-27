«سعد المجرد» مهدد بالسجن 20 عاماً

باريس- الوئام:

استجابت المحكمة الابتدائية في باريس لطلب المعاينة الطبية المقدم من محامي الشابة الفرنسية، لورا بريول، التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن المحامي أنه «سيتم تعيين خبير طبي من قبل المحكمة للتدقيق في الحالة الطبية للورا بريول، قبل الاعتداء الذي تعرضت له، في 26 أكتوبر 2016».

وأضافت أن أمام دفاع المجرد 15 يوما فقط لاستئناف القرار، فضلا عن أنه مهدد بالسجن لمدة 20 عاما.

وفي المقابل، قال مدير أعمال لمجرد، رضوان بوزيد، إن ملف الدعوى القضائية بيد محاميه بفرنسا، مشيرا إلى أنه لا وجود لأي مستجد في الملف، وأن «المحامين يتابعون الملف، ولو حصل ذلك لكنا قد علمنا به».

وأكد بوزيد أن سعد عاد إلى فرنسا الثلاثاء الماضي، بعد مكوثه 40 يوما مع عائلته وأصدقائه في المغرب، إذ أصدر خلالها أنشودة دينية تحمل عنوان «يا الله» كما صور فيديو كليب لأغنية جديدة يعتزم إطلاقها بعد أسبوعين.