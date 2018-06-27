رفض توصية بفتح وظائف عسكرية للنساء بوزارة الدفاع

الرياض- الوئام:

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس الثلاثاء توصية تنص على إتاحة عدد من الوظائف العسكرية للكوادر النسائية المؤهلة برتب عسكرية مختلفة، حسب احتياج الوزارة.

وجاء رفض المجلس للتوصية رغم حصولها على تأييد 59 عضواً مقابل رفض 55 وامتناع 11 عضواً عن التصويت؛ حيث برر المعارضون لها، أن صياغتها جعلتها عامة وشبه متحققة.

يذكر أن التوصية قدمت من عضوي المجلس إقبال درندي والمهندس أحمد الأسود وتبنتها اللجنة الأمنية، وجاء في مسوغتها أن رؤية 2030 دعت لتمكين المرأة السعودية ومساواتها بالرجل في دعم نهضة المملكة، ومساواتها في التعليم والعمل بكل أنواعه بما في ذلك الوظائف العسكرية.