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الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارات مهمة

الشركات القطرية تتسبب بخسارة سان جيرمان 51 مليون يورو

الشركات القطرية تتسبب بخسارة سان جيرمان 51 مليون يورو
weam.co/529298
باريس- الوئام:

أجبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على تخفيض عقود الرعاية الخاصة به مع الشركات القطرية بنسبة 37%.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي اتخذت قرارات مهمة رغم نجاة باريس سان جيرمان في 13 يونيو الماضي من الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا على خلفية عدم الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

وأشارت إلى أن “يويفا” أجبر النادي الفرنسي على تخفيض عقود الرعاية مع الشركات القطرية (هيئة قطر للسياحة، بنك قطر الوطني، أوريدو، أسبيتار، بي إن سبورتس) بنسبة 37% لصل حجم خسائر سان جيرمان إلى 51 مليون يورو.

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