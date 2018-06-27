النفط يصعد بفعل تعطل إمدادات في كندا

سنغافورة- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل تعطل إمدادات في كندا مما أدى إلى شح في السوق، وبعدما أبلغ مسؤولون أمريكيون المستوردين بوقف شراء النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.وقال متعاملون إن حالة الضبابية المحيطة بالصادرات الليبية دعمت الخام أيضا.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 76.92 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.88 دولار للبرميل بزيادة 35 سنتا أو 0.5 بالمئة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة طالبت جميع الدول بوقف استيراد النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.

ولم تبد أسواق النفط رد فعل قويا على الضغط الذي تمارسه واشنطن نظرا لأن هذه الخطوة كانت متوقعة.

وخلال جولة العقوبات التي انتهت عام 2016 منحت واشنطن عدة دول آسيوية إعفاء من العقوبات، مما سمح لها بمواصلة الاستيراد من إيران.

لكن هذه المرة ألمحت واشنطن بالفعل أثناء الإعلان عن تجديد العقوبات في مايو أيار إلى أنها لا ترغب في منح إعفاءات.