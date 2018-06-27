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العملة تحركت بعيدا عن سعر الصرف

الدينار البحريني يرتفع بقوة بعد تعهدات خليجية بتقديم دعم

الدينار البحريني يرتفع بقوة بعد تعهدات خليجية بتقديم دعم
weam.co/529306
المنامة- الوئام:

تعافى الدينار البحريني بقوة مقابل الدولار الأمريكي في السوق الفورية خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن تعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم دعم مالي للبحرين.

وبلغ الدينار 0.37798 للدولار اليوم وكانت العملة البحرينية انخفضت أمس الثلاثاء إلى 0.38261 وهو أدنى مستوى لها في 17 عاما، لتتحرك بعيدا عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار عند 0.37608 في الوقت الذي باعت فيه صناديق تحوط السندات البحرينية وباعت الدينار في السوق الآجلة بسبب مخاوف من تنامي الدين العام للبلاد.

وقالت السعودية والإمارات والكويت في بيان مشترك مساء أمس الثلاثاء إنها ستعلن قريبا عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي. ولم تفصح عن التفاصيل.

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