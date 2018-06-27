ميليشيا الحوثي تقصف منازل المدنيين بالحديدة

الحديدة (اليمن)- الوئام:

شنت ميليشيا الحوثي قصفاً عشوائياً على المناطق السكنية في المناطق المحررة بالساحل الغربي، موقعة ضحايا في صفوف المدنيين وخسائر مادية في منازلهم وممتلكاتهم.

وأوضح مصدر في الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية اليمنية، أن الميليشيا الحوثية قصفت، أمس الثلاثاء، منزل مواطن في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

وأضاف، أن القصف الحق أضراراً بالمنزل دون ضحايا في صفوف الأسرة، لكونها نزحت من المنزل في وقت سابق الى مناطق آمنة.

ووثقت عدسة الإعلام العسكري آثار القصف وأعمدة الدخان تتصاعد من المنزل.

وتحاول ميليشيا الحوثي منذ طردها من مناطق جنوب الحديدة تنفيذ تسللات وعمليات انتحارية في الجاح والفازة والمجيلس من بين المزارع لقطع الخط الساحلي على قوات المقاومة المشتركة في الجبهة المتقدمة داخل مدينة الحديدة، ولكن دون جدوى.

من جهة أخرى، عثرت قوات المقاومة المشتركة خلال عملية تمشيط على كميات كبيرة من الألغام الأرضية خلفتها ميليشيا الحوثي في فناء أحد منازل المواطنين شرق الجاح.