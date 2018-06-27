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إحباط محاولات تسلل يائسة للحوثيين

ألوية يمنية جديدة تتأهب لتحرير الحديدة

ألوية يمنية جديدة تتأهب لتحرير الحديدة
weam.co/529313
الحديدة (اليمن)- الوئام:

عزز الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية قواتهما، أمس الثلاثاء بثلاثة ألوية جديدة؛ تأهباً لشن هجوم واسع لتحرير الحديدة.

وقالت المصادر، إن الجيش الوطني أحبط مساء أمس الأول، محاولات تسلل يائسة لميليشيا الحوثي الانقلابية على محيط مطار الحديدة من الجهة الشمالية وكبدها خسائر فادحة.

وأوضح ركن العمليات العسكرية في اللواء الثاني عمالقة بالجيش الوطني العقيد أحمد علي الجحيلي، أن الجيش الوطني والمقاومة تمكنا من تأمين محيط مطار الحديدة من الجهات الشرقية والجنوبية والغربية وجزء لا بأس به من الجهة الشمالية.

من جهة أخرى، قطعت ميليشيا الحوثي الإنترنت عن مديريات عدة في محافظة الحديدة. وأوضحت مصادر للصحيفة، أن الميليشيا أغلقت الطرقات ونصبت حواجز في كيلو 10 ومنعت النازحين من مغادرة المدينة، كما قطعت الإنترنت عن مدينة الحديدة في محاولة لعزلها عن العالم.

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