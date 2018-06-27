رحلات «السعودية» من جدة إلى الوجه عبر مطار المؤسس الجديد

الرياض- الوئام:

تبدأ الخطوط السعودية اعتباراً من غدٍ الخميس 14 شوال الموافق 28 يونيو تشغيل رحلاتها بين جدة والوجه عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة الصالة (1) ، وهي الوجهة الداخلية الثالثة التي يتم تشغيلها عبر المطار الجديد بعد أن تم التشغيل إلى كل من القريات وعرعر توالياً وتعتبر السعودية أول مشغل جوي يقوم بتقديم خدماته للضيوف المسافرين عبر صالات المغادرة والوصول في المطار الجديد.

أولى الرحلات التي ستغادر مطار المؤسس الجديد متجهة إلى الوجه ستكون في تمام الساعة (05:55) صباح غدٍ الخميس فيما تصل أولى الرحلات برقم (SV1566) عند الساعة (07:55) صباحاً.

الانتقال التدريجي لرحلات “السعودية” إلى الصالة رقم (1) في المطار الجديد يسير بسلاسة وانسيابية ، وذلك بعد أن تم إعداد خطة استراتيجية لنقل العمليات التشغيلية بما لا يؤثر على سير الرحلات في المطار الحالي ، حيث تم تأهيل الكوادر الوطنية بما يمكنهم من أداء مهامهم وخدمة الضيوف بكل مهنية وتفانٍ.

وتوفير كافة الإمكانات البشرية والآلية اللازمة للتشغيل مع الحرص على توفير الخدمات الإلكترونية الذاتية للضيوف وتطوير وتحديث الأنظمة وتبسيط الإجراءات الخاصة بخدمات الضيوف بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للمطار الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن الرحلة رقم (SV1291) من جدة إلى القريات تعتبر أول رحلة يتم تشغيلها عبر المطار الجديد يوم 29 مايو الماضي .