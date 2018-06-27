«التعليم» توقع إتفاقية إنشاء مدارس لتعليم القيادة في 5 مناطق

الرياض- الوئام:

شهد وزبر التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم الأربعاء 13/10/1439ه توقيع اتفاقية تعاون بين شركة تطوير التعليم القابضة والإدارة العامة للمرور، لإنشاء مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات في مناطق ( جازان وحائل والجوف و نجران والحدود الشمالية) لمدة خمس سنوات هجرية قابلة للتجديد .

وقع الاتفاقية سعادة اللواء محمد بن عبدالله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة الدكتور سعود بن خضير، على أن تقوم إدارة المرور بتزويدها بكافة الشروط والمواصفات الفنية وتشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات في ضوء أعلى معايير السلامة المرورية وتتولى إدارة المرور إصدار رخص القيادة بعد إنهاء كافة متطلبات التدريب والتعليم .

وتضمنت الاتفاقية تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعاون الجهات الحكومية ومشاركتها في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني وصولا لأهداف الرؤية الوطنية 2030 وتعزيز مساعي وزارة التعليم والإدارة العامة للمرور في تطبيق استراتيجية موحدة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي في ضوء صدور الأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء وتحقيق متطلبات الأمر السامي الكريم .

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية في مجال تعليم وتدريب قيادة المركبات ورفع مستوى التأهيل وتحقيق السلامة المرورية .

كما تناولت الاتفاقية قيام شركة تطوير التعليم القابضة بإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات بمواصفات عالمية وتقديم خدمات التعليم النظري والمحاكاة والتدريب العملي لقيادة المركبات وفق منهج تدريبي متقن، بحيث تتوفر فيها جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية و تتضمن (قاعات دراسية ، معامل أجهزة المحاكاة ، وقاعة السلامة ،مضمار التدريب الميداني ) وتوفر أيضا خدمات الدعم والمساندة لإستكمال التدريب وتسهيل الإجراءات مثل ( مكتب المرور ، العيادة الصحية ، كافتريا ، خدمات التصوير ، وغيرها ) وتتولى شركة تطوير التعليم خدمات الربط الإلكتروني مع إدارة المرور .