لأول مرة.. الدخول لسوق عكاظ بمبالغ مالية

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

لأول مره في تاريخ سوق عكاظ الدخول للفعاليات بمبالغ مالية حيث حدد لدخول الزوار تذاكر للدخول وقد صنف سوق عكاظ الزوار لفئتين الفئة الذهبية بمبلغ 75 ريال ومن مميزاتها خدمة إيقاف السيارات ومواقف سيارات خاصة والاستقبال من البوابة المخصصة لكبار الزوار والنقل بالعربات من البوابة إلى خيمة الضيافة وفرصة الدخول في السحب على الجوائز الكبرى في نهاية الفعالية ، أما الفئة الثانية فهي فئة زائر العادية بمبلغ 10 ريال فقط للدخول والتجول في سوق عكاظ .

وبرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تنطلق مساء اليوم الأربعاء 13 شوال 1439هـ الموافق 27 يونيو 2018م الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ في موقع السوق بمحافظة الطائف.

وتنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الرئيسة في الطائف هذه الدورة التي تمتد خلال الفترة من 13 إلى 29 شوال 1439هـ الموافق 27 يونيو إلى 13 يوليو 2018م وتحفل بالعديد من الفعاليات الجديدة والمتميزة التي عملت عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركاؤها في محافظة الطائف خلال أشهر من الاستعدادات لهذه المناسبة المهمة.

ويشهد سوق عكاظ عددا من الفعاليات والأنشطة التي تعرف بتاريخ الجزيرة العربية وحضاراتها والإرث التاريخي لسوق عكاظ ومحافظة الطائف، من خلال 17 منظما سعوديا من كافة مناطق المملكة.

ويحفل البرنامج الثقافي بالعديد من الفعاليات وذلك بمشاركة عدد من المثقفين والأدباء والشعراء العرب، ويتضمن (10) ندوات ثقافية، و(8) ورش عمل و(3) أمسيات شعرية، ومسابقة للعروض المسرحية.

فيما تشمل جادة عكاظ للثقافة التي تشرف عليها الهيئة العامة للثقافة فعاليات: الخيمة الثقافية، ومعرض القطع الفائزة بجوائز ومسابقات سوق عكاظ، ومعرض الخط العربي، ومعرض الفنون التشكيلية، عروض مسابقات سوق عكاظ المسرحية، معرض ألوان عكاظ والتصوير الضوئي.

وتشهد جادة عكاظ للتراث أكثر من (150) فعالية متنوعة تتضمن عددا من الفعاليات التراثية والثقافية والعروض المسرحية، إضافة إلى فعاليات الحرف والصناعات اليدوية.

وتتضمن الجادة عروضا لقصص من حياة شعراء سوق عكاظ، (عمر بن كلثوم وعنترة بن شداد وزهير بن ابي سلمى وامرؤ القيس وطرفة بن العبد والاعشى وقيس بن ساعدة) وعروض للأسواق التاريخية ومزادات العرب، وعروض قوافل التجارة (الشام، اليمن)، ومسرحية “زاد” لعروض البيع والشراء.

كما تتضمن فعاليات لقوافل الإبل والخيل العربية، وعروض الشعراء على الإبل، و”فعاليات فتيان عكاظ”، إضافة إلى فعاليات المعلقات الشعرية، وعروض اللوحات العربية، وعروض التصوير التاريخي، والمتحف الافتراضي لمعرض روائع القطع الاثرية التي تم اكتشافها في المملكة، وعدد من الفعاليات الأخرى.

ويشارك مركز الملك عبدالعزيز لجمال الخيل العربية في الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ من خلال تنظيم بطولة سوق عكاظ لجمال الخيل العربية لمدة ثلاثة أيام كما يشارك الاتحاد السعودي للهجن بعدد من الفعاليات منها منافسة مارثون سوق عكاظ للهجن، كما سيشارك بـ 28 مطية بأشدتها وجميع التجهيزات و تنظيم معرض تعريفي عن الهجن، وفعاليات تدريب على ركوب وسباقات الهجن.

وسيشهد حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ العديد من العروض المسرحية والثقافية تتضمن فقرات منوعة ومميزة في المسرح الرئيسي للسوق توظف فيه أحدث التقنيات البصرية والإبداعية، مع التركيز على إبراز البعد الحضاري الغني الذي تختزنه هذه البقعة من المملكة ولازالت تحتفظ بالتعاقب الحضاري الذي كانت مسرحاً له.

وسيتم خلال الحفل تقديم عمل فني كبير يتضمن لوحات مسرحية وشعرية وغنائية أعدها صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن ويشارك في تنفيذها عدد من كبار الممثلين والمطربين السعوديين.

كما يشمل حفل الافتتاح تسليم جوائز مسابقات سوق عكاظ التي تم اعلان الفائزين بها خلال الشهر الماضي والبالغة (15) جائزة ومسابقة تغطي مساحة واسعة من الإبداع في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

يذكر أن سوق عكاظ يشهد مشاركة أكثر من 8000 مواطن من مشاركين وعاملين ومنظمين، إضافة إلى 500 شاب متطوع من محافظة الطائف تم تأهيلهم وتدريبهم على المشاركة.

من خلال برامج تأهيلية متخصصة ينفذها مركز تنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والمتخصص في تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية.