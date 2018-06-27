«المقيرن» يأمر بإعادة الصور البانورامية لمدخل نادي الاتحاد

جدة- الوئام - محمد بن نافع :

‏‫أكد فواز الشريف المتحدث الرسمي بإسم نادي الاتحاد بأنه وبتوجيه من نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد سيتم إعادة كافة صور منجزات نادي الاتحاد بعد أن قامت ادارة حاتم باعشن بإزالة الصور البانورامية التي كانت تميز مدخل نادي الاتحاد وترسم حقبته الذهبية وإنجازاته التاريخية.

وكتب الشريف من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر ” بتوجيه من سعادة الأستاذ نواف المقيرن رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد تم تكليفي بإعادة صور منجزات عميد الأندية السعودية إلى الواجهة البانورامية وإضافة البطولات الجديدة لكل الألعاب ضمن مشروع تحسين بيئة النادي وبنيته التحتية استعداداً للنقلة النوعية المنتظرة.

وتابع الشريف بأنه سوف تحتوي الواجهة البانورامية كافة رؤساء نادي الاتحاد وبطولاتهم وإنجازاتهم بإسهامهم في خدمة الاتحاد منذ تأسيسه حتى اليوم مؤكداً بأن إدارة النادي تسعى للمشروع الأضخم في مدينة جدة الخاص بمتحف النادي.

الجدير ذكره بأن إزالة الصور البانورامية من واجهة مدخل نادي الاتحاد إبان فترة رئاسة حاتم باعشن لاقت غضب واستنكار جماهير نادي الاتحاد حينها وطالبت المقيرن بإعادتها للواجهة لما فيها من رصد لتاريخ نادي الاتحاد الممتد لأكثرمن (90) عاماً.