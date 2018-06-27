الجيش اليمني يسيطر على مواقع عسكرية جديدة بالبيضاء

صنعاء -الوئام:

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الأربعاء، على مواقع عسكرية استراتيجية جديدة، إثر معارك خاضتها ضد مسلحي ميليشيا الحوثي، في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال القيادي في الجيش الوطني اليمني بمحافظة البيضاء، العقيد مسعد الصلاحي، إن قوات الجيش شنت هجوماً على مواقع الحوثيين، في مديرية قانية بالمحافظة، واستطاعت السيطرة على جبال يسبل وتلة حوران.

وأضاف الصلاحي، وهو أيضاً مدير عام مديرية ناطع في المحافظة، أن هذه المواقع، تكمن أهميتها، في أنها مرتفعات جبلية تطل على منطقة الوهبية في مديرية السودية في المحافظة.

ولفت إلى أن تقدم قوات الجيش، جاء بإسناد من طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، الذي شن غارات جوية على مواقع وتجمعات مسلحي الحوثي.

وأشار إلى أن الأنباء تفيد بسقوط ضحايا من الحوثيين، جراء المواجهات مع قوات الجيش وغارات التحالف العربي، غير أنه لم يتسن على الفور معرفة رقم دقيق لحجم الخسائر البشرية أو المادية.

وكانت قوات الجيش اليمني، قد حققت تقدماً ميدانياً كبيراً خلال الأيام الماضية، وأعلنت سيطرتها على 50 كيلو متراً من محافظة البيضاء، التي توصف بأنها قلب اليمن، كونها ترتبط بحدود 8 محافظات.