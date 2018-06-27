العيسى يستقبل المرشحين والمرشحات في برنامج كفايات

الرياض - الوئام :

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مكتبه صباح اليوم الأربعاء المعلمين والمعلمات المرشحين للذهاب لأستراليا في برنامج كفايات .

إلى ذلك أكد الدكتور العيسى أن برنامج كفايات هو أحد الوسائل الهامة لتحقيق تغير حقيقي في المنظومة التعليمية وبالتحصيل العلمي وتنمية المهارات عند الطلاب، مشيراً أنه المشروع الأول في تاريخ التعليم الذي ينطلق من داخل الفصل الدراسي بما يحمله من علاقة بين الطالب والمعلم والعملية التعليمية .

وأضاف معاليه أن تركيز الوزارة في السابق وحتى اليوم هو لتطوير العمل بشكل عام ومحاولة تحسين البيئة المدرسية وتطوير المنهج والمعلمين، وكذلك الوصول إلى تطوير طرق التدريس، وطريقة التعامل مع الطالب، وإشراكه كجزء أساسي في العملية التعليمية يملك حب التعلم والمعرفة والاستكشاف .

من جانبه أبان وكيل الوزارة للتعليم الدكتور نياف الجابري أن مشروع كفايات فيه الكثير من الإثراء والمعرفة والإضافة وسيحدث تغيير حقيقي نحتاجه في التعليم، مضيفا أن رؤية المملكة 2030 في مؤشراتها تستند فيما يتعلق بالتعليم على المنافسة العالمية، ومن خلال أدائنا في الاختبارات مثل اختبار pisa وغيرها من الاختبارات لكي نحقق مراتب متقدمة لابد أن نستند على مشاريع ضخمة كمشروع كفايات، و نهتم بتنمية المهارات غير المعرفية جنباً الى جنب مع المهارات المعرفية، وفق مايحتاجه سوق العمل وهو مايقوم عليه برنامج كفايات من خلال دمج المهارات المعرفية بغير المعرفية في الموقف التعليمي نفسه .