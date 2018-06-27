حملة اعتقالات في إيران على خلفية الاحتجاجات

الوئام-متابعات

اعتقلت السلطات الإيرانية عددا كبيرا من المحتجين ، تزامنا مع استمرار الاحتجاجات ضد الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وفي ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات في مختلف المناطق الإيرانية ، هدّد المرشد الإيراني علي خامنئي بالتصدي للمكدرين للأمن الاقتصادي على حد قوله.

وذكرت وسائل إعلام أن خامنئي قال خلال لقاء مع مسؤولين بالسلطة القضائية: يجب تأمين المناخ من أجل عمل وحياة ومعيشة المواطنين.

وفي الوقت الذي تحدث فيه قائد بالحرس عن “واجب الإيرانيين مساعدة الحكومة في تجاوز المشاكل الاقتصادية”، لم يحدد كيفية تجاوز المشاكل، وكيف يساعد الإيرانيون في حلها.

ونقلت وكالة “أنباء فارس” عن قائد كبير بالحرس الثوري قوله إنه من الواجب على جميع الإيرانيين مساعدة الحكومة في التغلب على المشكلات الاقتصادية.

وقال الجنرال يحيى رحيم صفوي، وهو أيضا مستشار كبير لخامنئي: “من واجبنا جميعا أن نعمل معا لمساعدة حكومتنا الموقرة وبقية الفروع الحكومية في حل المشكلات الاقتصادية”.

وكان مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية قال، الثلاثاء، إن واشنطن أبلغت حلفاءها بوقف واردات النفط الإيراني.

ويتزامن الإعلان الأميركي مع خروج محتجين في طهران ومدن أخرى، يومي الاثنين والثلاثاء، بعد شكاوى تجار من التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية.