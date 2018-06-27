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بعد خسارته من منتخب كوريا

حامل اللقب يغادر المونديال مبكرا

حامل اللقب يغادر المونديال مبكرا
weam.co/529356
الوئام-متابعات
فشل المنتخب الألماني في العبور من دور المجموعات للمرة الأولى بتاريخ مشاركاته في المونديال، وذلك بعد خسارته بهدفين نظيفين من منتخب كوريا الجنوبية، في ختام المجموعة السادسة من مونديال 2018.

وفشل الألمان في فك دفاعات كوريا الجنوبية، التي سدت كل المنافذ على ألمانيا التي اكتفت بأربع نقاط في المركز الثالث، خلف السويد والمكسيك.

ومن جهة أخرى، رافق المنتخب السويدي المكسيك للدور الثاني من البطولة، بعد أن هزمه بنتيجة 3-0، في لقاء الفريقين بمدينة إيكتنبورغ.

وتصدرت السويد المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف على المكسيك، التي تأهلت كوصيفة للمجموعة المثيرة.

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