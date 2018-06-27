حامل اللقب يغادر المونديال مبكرا

وفشل الألمان في فك دفاعات كوريا الجنوبية، التي سدت كل المنافذ على ألمانيا التي اكتفت بأربع نقاط في المركز الثالث، خلف السويد والمكسيك.

ومن جهة أخرى، رافق المنتخب السويدي المكسيك للدور الثاني من البطولة، بعد أن هزمه بنتيجة 3-0، في لقاء الفريقين بمدينة إيكتنبورغ.

وتصدرت السويد المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف على المكسيك، التي تأهلت كوصيفة للمجموعة المثيرة.