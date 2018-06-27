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عانوا من التهميش

إعلاميو الطائف يتذمرون من تجاهل سوق عكاظ لهم

إعلاميو الطائف يتذمرون من تجاهل سوق عكاظ لهم
weam.co/529361
الوئام-الطائف

استاء عددٌ من إعلاميي محافظة الطائف من عدم حصولهم على بطاقة دخول تصرح لهم تغطية أفتتاح سوق عكاظ في دورته الـ 12 رغم حملهم للبطاقات الصحفية الخاصة بصحفهم ، مؤكدين بأن حضورهم لتغطية الحفل كان هدفه إظهار صورة إيجابية لمحافظة الطائف بما يتناسب مع مكانتها السياحية؛ ولاسيما أن الحفل لإنطلاقة فعاليات سوق عكاظ .
وقد وصفوا بأن هناك تهميش لهم وتمييز بينهم وبين بعض زملائهم أصحاب المهنه وقد أنشأو وسماً بعنوان #سوقعكاظيهمشاعلاميينالطايف
ورصدت الوئام العديد من المشاركات في وسائل التواصل، المتذمرة من تجاهل السوق لهم والتمييز بينهم .
“الوئام” تواصلت مع مدير فرع السياحة بالطائف الدكتور علي آل زايد بشأن للتعليق على هذا الموضوع إلا أنه قال سأتابع الموضوع وارد لكم لاحقا .

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