استاء عددٌ من إعلاميي محافظة الطائف من عدم حصولهم على بطاقة دخول تصرح لهم تغطية أفتتاح سوق عكاظ في دورته الـ 12 رغم حملهم للبطاقات الصحفية الخاصة بصحفهم ، مؤكدين بأن حضورهم لتغطية الحفل كان هدفه إظهار صورة إيجابية لمحافظة الطائف بما يتناسب مع مكانتها السياحية؛ ولاسيما أن الحفل لإنطلاقة فعاليات سوق عكاظ .
وقد وصفوا بأن هناك تهميش لهم وتمييز بينهم وبين بعض زملائهم أصحاب المهنه وقد أنشأو وسماً بعنوان #سوقعكاظيهمشاعلاميينالطايف
ورصدت الوئام العديد من المشاركات في وسائل التواصل، المتذمرة من تجاهل السوق لهم والتمييز بينهم .
“الوئام” تواصلت مع مدير فرع السياحة بالطائف الدكتور علي آل زايد بشأن للتعليق على هذا الموضوع إلا أنه قال سأتابع الموضوع وارد لكم لاحقا .
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عانوا من التهميش
إعلاميو الطائف يتذمرون من تجاهل سوق عكاظ لهم
استاء عددٌ من إعلاميي محافظة الطائف من عدم حصولهم على بطاقة دخول تصرح لهم تغطية أفتتاح سوق عكاظ في دورته الـ 12 رغم حملهم للبطاقات الصحفية الخاصة بصحفهم ، مؤكدين بأن حضورهم لتغطية الحفل كان هدفه إظهار صورة إيجابية لمحافظة الطائف بما يتناسب مع مكانتها السياحية؛ ولاسيما أن الحفل لإنطلاقة فعاليات سوق عكاظ .