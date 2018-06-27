السويد تمطر شباك المكسيك بثلاثية و تتأهل إلى دور الـ 16

الوئام-متابعات

تأهل المنتخب السويدي إلى دور الـ 16 من نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا عقب فوزه على المنتخب المكسيكي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما عصر على ملعب إيكاترينبرج أرينا ييكاترينبورج في مدينة ييكاتيرينبرغ ، في إطار المجموعة (F ) .

وسجل هدف المنتخب السويدي الأول عند الدقيقة 50 عن طريق المدافع لودفيج أوجوستينسون ، فيما سجل الهدف الثاني المدافع أندرياس جرانكفيست عند الدقيقة 62 بضربة جزاء احتسبها حكم المباراة الأرجنتيني نيستور بيتانا ، أما الهدف الثالث للمنتخب السويدي سجله المدافع المكسيكي إيدسون ألفاريز 74 عن طريق الخطأ في مرماه .

وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب المنتخب السويدي المدافع لودفيج أوجوستينسون .

وبهذه النتائج تصدر المنتخب السويدي المجموعة بـ 6 نقاط ، فيما حلت المكسيك ثانيًا بـ 6 نقاط ، ثم المنتخب الكوري الجنوبي بـ 3 نقاط ، واخيرًا تذيلت ألمانيا المجموعة بـ 3 نقاط .