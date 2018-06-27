الأمير وليام للفلسطينيين “لم تذهبوا طي النسيان” ‎

الوئام-متابعات

قال الأمير وليام، فى أول زيارة رسمية لعضو بالأسرة الملكية البريطانية للأراضى الفلسطينية، اليوم الأربعاء، للفلسطينيين إنهم لم يذهبوا طى النسيان، وإن زيارته إلى الضفة الغربية كانت “مفعمة بالمشاعر”.

وقال الأمير فى كلمة أمام حشد بمكان مفتوح بالقنصلية العامة البريطانية فى القدس، “رسالتى الليلة هى أنكم لم تذهبوا طى النسيان، إنها تجربة مفعمة بالمشاعر أن ألتقى بكم وبفلسطينيين آخرين فى الضفة الغربية وأستمع إلى رواياتكم”.

وأضاف “يحدونى الأمل فى أن تزداد الصداقة والاحترام المتبادل بين الشعبين الفلسطينى والبريطانى قوة من خلال وجودى هنا وإدراكى للتحديات التى تواجهونها

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