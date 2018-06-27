وزارة الحج والعمرة: إنهاء إجراءات 18000 حاج سوري

الوئام-متابعات

أنهت وزارة الحج والعمرة كافة الترتيبات المتبعة لقدوم حوالي (18000) حاج من الجنسية السورية يرافقهم (850) عضواً من أعضاء الجهاز الطبي والإداري في مكتب شؤون حجاج سوريا، وقد استكمل المكتب جميع الترتيبات والتعاقدات لخدمات واحتياجات الحجاج السوريين في (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة) ولكامل العدد الذي سيقدم في موسم حج هذا العام 1439هـ.

وأشاد الحجاج السوريون الذين قدموا في السنوات الماضية، بالخدمات والرعاية والتسهيلات التي قدمت لهم من قبل حكومة المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا صـحة لما يتم تداوله من ادعاءات عن منع المملكة العربية السعودية لحاملي الجنسية السورية أو غيرهم من المسلمين من أداء مناسك الحج والعمرة، فالمملكة العربية السعودية تستقبل الملايين من ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج بمختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق، ومن جميع أقطار العالم، في كافة الظروف أياً كانت وتقدم لهم الخدمات والتسهيلات التي تمكنهم من أداء مناسك حجهم في يسر وسهولة وأمان.

وقد تم استكمال ترتيبات أداء مواطني أكثر من (80) ثمانين دولة لفريضة الحج بالاتفاق مع الجهات المعنية بشؤون الحج في تلك الدول لتنظيم قدوم ما يقارب المليوني حاج لموسم حج هذا العام 1439هـ.