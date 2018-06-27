الحكم بالسجن على مواطن تستر على شقيقه المطلوب جنائيا

الوئام-الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق مواطن وذلك بعد ثبوت إدانته بعلمه بأن شقيقه مطلوب للجهات الأمنية لمشاركته في جرائم إطلاق النار على رجال الأمن والدوريات الأمنية والمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب واتصاله وتواصله معه وتقديمه الدعم المادي والمعنوي له وتستره عليه وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنه , وتواصله واجتماعه معه ومع شخصين آخرين بقصد المتاجرة بالمخدرات وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم واشتراكه معهم في شراء وترويج مادة الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون المحظورة وتلقيه مبالغ مالية ناتجة عن تجارة المخدرات , وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس أب )مع أحد المطلوبين أمنياً , واستخدام الجوال المضبوط معه في ذلك .

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة تسع سنوات تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية .