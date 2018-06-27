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مشددة على حضورها

تهديد بالحسم لأئمة المساجد المتغيبين عن محاضرة سليمان أبا الخيل في أحد المسارحة

تهديد بالحسم لأئمة المساجد المتغيبين عن محاضرة سليمان أبا الخيل في أحد المسارحة
weam.co/529384
الوئام-أحد المسارحة

شددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة أحد المسارحة على أئمة وخطباء مساجد قطاع المحافطة بإلزامية حضور اللقاء المفتوح لمعالي مدير جامعة الإمام، محمد بن سعود الإسلامية، وعضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل ،والذي سيلتقي فيه معاليه الأئمة والخطباء في لقاء بعنوان (وصايا وتوجيهات ) وذلك يوم غد الخميس ١٤٣٩/١٠/١٤ هـ بالقاعة الرئيسية في فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان بعد صلاة المغرب ، وأكدت إدارة المساجد بالمسارحة في تعميم للأئمة والخطباء (حصلت الوئام على نسخة منه) على ضرورة حضور اللقاء مهددة بأنه سيتم الحسم على المتخلفين عن حضور اللقاء .

من جهته استغرب عدد من أئمة وخطباء قطاع محافظة أحد المسارحة هذه اللغة، التي صدرت في التعميم بالتهديد بالحسم في حال عدم حضور اللقاء ، مؤكدين أن البعض منهم محتسب ولم يتم تسجيله رسمياً كإمام وخطيب .

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