تنفيذ التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية صباح غد الخميس

الوئام-الرياض

يرعى مدير عام حرس الحدود رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث بمياه المملكة العربية السعودية الفريق/عواد بن عيد البلوي، صباح يوم غدٍ الخميس ١٤ شوال ١٤٣٩هـ الموافق ٢٨ يونيو ٢٠١٨م ، وبحضور مندوبي الجهات الحكومية وغير الحكومية الـ (٢٩) الأعضاء في اللجنة الوطنية الدائمة لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية ، انطلاق التمرين العملي للخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية ، بحث وإنقاذ (١/ ٣٩) في المياه السعودية المقابلة لمسؤوليات قطاع حرس الحدود بينبع في منطقة المدينة المنورة.