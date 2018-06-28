معلمون ومعلمات عبر الوئام يناشدون بالعدول عن حركة النقل الخارجي

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

ناشد عدد من المعلمين والمعلمات المشمولين بحركة النقل الأخيرة، عبر “الوئام” وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بفتح نظام العدول عن النقل الخارجي لظروف قاهرة مفاجئة تجبرهم على ذلك، أو تغيرت الظروف لهم أو لم يناسبهم النقل وذلك لإستقرارهم وراحتهم وذلك حسب مطالبهم.

وقال المعلم ماجد لــ”الوئام“: أرغب بالعدول بسبب توظف زوجتي أثناء فترة النقل في منطقتي المنقول منها بينما قال يوسف الغامدي نقلت ولم تنقل زوجتي .

وأضاف المعلم علي الزهراني نقلت وزوجتي في أخر سنة في الجامعة التي نقلت منها فكيف أوافق بينها.

وأردف المعلم عبدالله العبدالله طلبت النقل بسبب علاج والدتي وعدم توفره في منطقتي والآن توفر علاجها في نفس منطقتي ومرتاح بها.

وقالت إحدى المعلمات لــ”الوئام” إنه تم نقلي في حركة النقل الخارجي الأخيرة، لكن حدثت لي ظروف قاهرة، وهو انفصالي من زوجي.

بينما قالت زكية: طلبت النقل والان لدي ظروف صحية ومتابعة بمستشفى في منطقتي واحتاج متابعة بشكل يومي والمستشفى قبل الحالة قبل النقل بيومين.

وناشدوا وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي بتلبية رغباتهم ومطالبهم بفتح باب العدول عن حركة النقل الخارجي والنظر في ظروفهم الصعبة التي تغيرت بتغير الوقت والأحداث والظروف.