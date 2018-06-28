محافظ الدواسر: إحالة مطلقي النار في المناسبات للنيابة العامة

وادي الدواسر - الوئام - فالح الدوسري :

أكد سعادة محافظ وادي الدواسر الاستاذ عبدالله بن سليمان المبارك أن الجهات الأمنية بالمحافظة تقوم بتطبيق كافة الاجراءات من أجل ملاحقة مطلقي النار في المناسبات والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل.

جاء ذلك خلال قيامه مساء امس بالوقوف على الوضع الصحي لفتاة تعرضت للإصابة بطلق ناري في الرأس وذلك عقب خضوعها لجراحة ناجحة في مدينة الملك فهد الطبية.

وخلال اتصال هاتفي استمع المحافظ المبارك لوالد الفتاة ضيف بن مسفر بن ربيع الذي بين للمحافظ أنه تم استخراج عيار ناري كان قد اخترق رأس ابنته وحالتها مستقرة حيث دعا المحافظ الله سبحانه وتعالى ان يمن عليها بعاجل الشفاء.

من جانبه قدم ابن ربيع شكره لسعادة المحافظ على اتصاله واطمئنانه على سلامه ابنته.