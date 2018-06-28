اعتقال 12 شخصا بتهمة «إهانة» أردوغان

انقرة- الوئام:

أمرت محكمة تركية باعتقال 12 شخصاً بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان في تجمع لمرشح المعارضة محرم اينجه قبل انتخابات الأحد الماضي الرئاسية، حسب وسائل الإعلام الرسمية.

ووضع المطلبون الـ 12 في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، بعد اتهامهم بإهانة رئيس الدولة، في إزمير أثناء التجمع، الذي حشد فيه اينجه الخميس الماضي عشرات الالاف من مؤيديه.

وافادت وكالة الأنباء الرسمية بأن صور الواقعة التي حدثت داخل مطعم في ازمير يُقدّم الكحول، انتشرت بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور التي نشرتها مواقع الكترونية مقربة من الحكومة على نطاق واسع، أشخاصاً في شرفة مطعم في الهواء الطلق يرددون إسم أردوغان على نحو مثير للسخرية.

وتُعتبر إزمير معقل حزب الشعب الجمهوري، الاشتراكي الديموقراطي، برئاسة اينجه الذي حصل على 54% في المئة من أصوات الناخبين فيها.وحوك الآلاف في تركيا بتهمة إهانة اردوغان منذ توليه الرئاسة في 2014.