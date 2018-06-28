متابعة قياسية من الجماهير الإيطالية لمونديال روسيا!

روما- الوئام:

أعلنت مجموعة ميدياسيت التلفزيونية، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات مونديال روسيا 2018 في إيطاليا، أن عدد المتفرجين وصل إلى مستوى قياسي على الرغم من غياب الـ “الأزوري” عن البطولة.

وأكد رئيس ميدياسيت فيديلي كونفالونييري في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في ضواحي ميلانو: “تسجل بطولة كأس العالم أفضل مستويات الحضور الجماهيري في الأعوام العشرين الأخيرة، وهي أفضل حتى الآن من مونديال 2014 الذي شاركت فيه إيطاليا”.

وحضر حوالي 4 ملايين مشاهد كمعدل أول 36 مباراة، مقابل 3,5 مليون شخص في 2014، عندما تم بث البطولة عبر شبكتي راي وسكاي بحسب كونفالونييري، مشيراً إلى أن معدل حصة الشبكة من السوق بلغ 26%.

وتابع: “العائدات الإعلانية تتخطى التوقعات بكثير”، في إشارة إلى أنه “أول حدث رياضي تتخطى فيه الإيرادات الإعلانية القيمة الصافية لشراء حقوق البث”.

وفشل منتخب إيطاليا المتوج باللقب 4 مرات بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد خسارته أمام السويد 0-1 وتعادلها معها 0-0 في الملحق الأوروبي.