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فهد بن جمعة قال أنه لن يستسلم

رفع الحد الأدنى للأجور تعود لـ«الشورى» بصيغة مختلفة

رفع الحد الأدنى للأجور تعود لـ«الشورى» بصيغة مختلفة
weam.co/529403
الرياض- الوئام:

أكد عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة أنه سيعيد تقديم توصيته برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص لـ 6 آلاف ريال، بعد أن رفضها المجلس؛ حيث صوّت ضدها 57 عضواً مقابل 48 مؤيداً لها.

وقال “بن جمعة” إنه لن يستسلم وسيعيد تقديم التوصية على تقرير وزارة العمل بصيغة مختلفة، حتى يتم قبولها ويرى حداً أدنى للسعوديين يتلاءم مع تكلفة المعيشة.

وأكد أن توصيته لا علاقة لها بالقطاع الحكومي أو بسلم الرواتب أو الكوادر -بحسب الاقتصادية-  وإنما تطالب فقط بحد أدنى للأجور وليس الرواتب، مبيناً أن الأجور تشمل الراتب وبدل السكن وهذا الحد الأدنى مرتبط بارتفاع تكلفة المعيشة التي ارتفعت بنسبة 38 %.

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