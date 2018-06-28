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وسط ارتفاع إنتاج أوبك وروسيا

إنخفاض أسعار النفط رغم تراجع المخزونات الأمريكية

إنخفاض أسعار النفط رغم تراجع المخزونات الأمريكية
weam.co/529414
سنغافورة- الوئام:

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، رغم انخفاض المخزونات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، ​ووسط ارتفاع إنتاج “أوبك” وروسيا.

وتراجعت أسعار عقود خام برنت 0.23% إلى 77.43 دولار للبرميل، وانخفضت أسعار عقود الخام الأمريكي 0.41% إلى مستوى 72.46 دولار، في تمام الساعة 9:06 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

ورغم تباطؤ نمو الإنتاج إلا أن المعروض الأمريكي يقترب من 11 مليون برميل يومياً، وهو تقريباً نفس مستويات إنتاج السعودية وروسيا، ويتوقع ارتفاع المعروض النفطي بعد تراجع القيود على الإنتاج من قبل “أوبك” والدول الحلفاء.

وانخفضت المخزونات النفطية الأمريكية 10 ملايين برميل تقريباً إلى 41.64 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة أمس.

بينما تواجه كندا وليبيا أعطال في الإمدادات، بسبب أحداث سياسية وعسكرية في ليبيا، وتوقف إمدادات “كندا سينكرود” بحوالي 300 ألف برميل بسبب أعطال بأحد خطوط الإمدادات.

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