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مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

إنطلاق رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة والمدينة

إنطلاق رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة والمدينة
weam.co/529418
مكة المكرمة- الوئام:

انطلقت رحلات قطار الحرمين السريع اليوم الخميس ١٤ شوال ١٤٣٩هـ، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

وكان المدير العام لمشروع قطار الحرمين السريع المهندس محمد فدا قد اكد في وقت سابق إن المشروع يستهدف نقل حوالى 60 مليون راكب سنوياً تقريباً، من خلال 35 قطاراً سريعاً، بطاقة استيعابية قدرها 417 مقعداً للقطار الواحد.

مشدداً على أنه يمكن زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الركاب في الرحلة الواحدة، بإجمالي 834 مقعداً، من خلال ربط قطارين ببعضهما.

مؤكداً أنها جميعها مجهزة بأفضل وسائل الراحة، وتعمل على مدار العام، وفق أحدث النظم العالمية في هذا المجال.

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