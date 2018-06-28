«التحالف» يلقي منشورات تحذيرية للمواطنين المتجهين إلى الحديدة

الرياض- الوئام:

ألقت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية منشورات تحذيرية لسكان مدينة الحديدة، غربي اليمن، تحثهم على عدم التوجه إلى المدينة الخاضعة لسيطرة مسلحي مليشيا الحوثيين الإيرانية.

وقال سكان محليون فجر اليوم الخميس إن المنشورات أُسقطت في عدد من أحياء المدينة، التي تستعد لهجوم قد تشنه القوات الحكومية والتحالف لتحريرها من المليشيات الانقلابية، وميناءها الذي يستقبل 80% من واردات البلاد.

وحملت المنشورات “نداء من التحالف”، يمنع المدنيين من دخول المدينة، وقال: نحث المواطنين الكرام بعدم التوجه إلى محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها، إلا في الحالات الضرورية حفاضاً على سلامتهم.

ويأتي ذلك، في ظل الاستعدادات التي بدأتها القوات الحكومية للسيطرة على المدينة، وإصرار الرئيس، عبد ربه منصور هادي، خلال لقاءه بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، أمس الأربعاء، على انسحاب مليشيات الحوثيين من المدينة.

ومنذ 13 يونيو الجاري، تنفذ القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي، عملية عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر من مسلحي الحوثيين، وسيطرت خلالها على المطار.