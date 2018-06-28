الطيران المدني تنبه المسافرين إلى أمريكا 

الرياض- الوئام:

نبّهت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، عموم المسافرين من المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدم نقل أكثر من (350 مل) لكل مسافر من المساحيق (البودرة) داخل الأمتعة المحمولة على متن الطائرة في الرحلات المباشرة المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم أنه يمكن نقل أكثر من ذلك في الأمتعة الموزونة (الشحن) وذلك بما يتماشى مع الإجراءات الأمنية المطلوبة، مشيرة إلى أن المساحيق (البودرة) تتضمن موادًّا مثل: مستحضرات التجميل، حليب الأطفال، بودرة البروتين وغيرها.