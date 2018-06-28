«أبو مازن» يمنح الإيسيسكو وسام نجمة الاستحقاق لدولة فلسطين

رام الله - الوئام:

منح السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو- وسام (نجمة الاستحقاق لدولة فلسطين) تقديراً لجهوده من أجل النهوض بالمؤسسات التربوية والعلمية والثقافية في دولة فلسطين.

وخاصة في القدس الشريف وتقديرا لدوره في دعم الشعب الفلسطيني، وفي الدفاع عن حقوقه المشروعة لنيل حريته وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

وقلد السيد محمود إسماعيل، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، المدير العام للإيسيسكو وسام ( نجمة الاستحقاق لدولة فلسطين) نيابة عن الرئيس الفلسطيني وذلك خلال حفل أقيم صباح اليوم في مقر الإيسيسكو حضره سفير دولة فلسطين في الرباط ، وعدد من سفراء الدول الأعضاء في الإيسيسكو المعتمدين لدى المملكة المغربية.