«العيسى» يكلف عدداً من مديري التعليم كمستشارين بقطاعات الوزارة

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قرارا بتكليف عددا من مديري التعليم المنهي تكليفهم من إداراتهم مستشارين في قطاعات الوزارة وهم كل من :

سعيد بن محمد مخايش مستشارا في الأمانة العامة لإدارات التعليم في الوزارة.

مرعي محمد عبدالله البركاتي مستشارا في الادارة العامة للتعليم في محافظة جدة.

عبدالله سليمان السحيمي مستشارا في وكالة التعليم (بنين).

فواز جعفر السالم مستشارا في وكالة التخطيط والمعلومات .

علي بن جبران الزهراني مستشارا في وكالة التعليم بنين.

د. عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار مستشارا في المركز الوطني للتطوير المهني والتعليم.

محمد مبارك الزيد مستشارا في الأمانة العامة لإدارات التعليم في الوزارة .

سعيد محمد النفيعب مستشارا في الأمانة العامة لإدارات التعليم في الوزارة.