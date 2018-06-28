شاهد: الانتهاء من تنفيذ طريق استراتيجي في الإحساء

الدمام - الوئام- خالد المرشود:

أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع تقاطع مدخل قرية الوزية بالإحساء مع طريق الظهران – بقيق – الاحساء السريع وطرق الخدمة، وفتحه أمام حركة السير، ويعد هذا المشروع من المشاريع المهمة بمحافظة الأحساء والمنطقة الشرقية، وبتكلفة تجاوزت (39) مليون ريال.

وأوضح م. أحمد الغامدي، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، أنه تم تنفيذ التقاطع وطرق الخدمة خلال (14) شهراً.

مشيرا الى وجود مجموعة من الخدمات التابعة لجهات اخرى تم التنسيق معها لحماية او ترحيل الخدمات التابعة لها، مشيدا بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع تلك الجهات لإنهاء التعارض مع المشروع سواءً بالترحيل او بالحماية.

وأشار الغامدي إلى أن التقاطع سيسهم بشكل كبير في تنظيم الحركة المرورية وتقليل الحوادث المرورية ورفع مستوى السلامة ، كما انه سيسهل عملية الدخول من وإلى قرية الوزية ويحقق اختصاراً في المدة والمسافة.

فيما تنفذ فرع وزارة المقل بالمنطقة عدد من المشاريع الحيوية التي تقدم اضافة للمنطقة الشرقية ومنها: مشروع اصلاح طريق النعيرية حفر الباطن بتكلفة تجاوزت (٦٩١) مليون ريال.

مشروع استكمال انشاء طريق بطحاء شيبة ان الزمول (المنفذ الحدودي لسلطنة عمان) بتكلفة تجاوزت (٩٤٥) مليون ريال، مشروع الاعمال التكميلية بدائري الاحساء بتكلفة تجاوزت (٦٥) مليون ريال، مشروع تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الدمام الخبر الساحلي بتكلفة تجاوزت (٩٦) مليون ريال.