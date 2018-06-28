المغرب يحتج أمام «الفيفا» جراء الأخطاء التحكيمية ضده بالمونديال

الرباط- الوئام:

قرر ​الاتحاد المغربي لكرة القدم​، تصعيد أزمته مع الحكام خلال مباريات ​كأس العالم​ في روسيا، بشكل رسمي واللجوء إلى ​”فيفا​” وتقديم شكوى رسمية بسبب ما وصفه بـ”الأخطاء التحكيمية” التي ارتكبت ضد منتخب بلاده، والتي أثرت بشكل واضح في خروج الفريق من الدور الأول من البطولة.

وأنهى ​المنتخب المغربي​ مشاركته في كأس العالم منذ يومين، بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة الثانية التي تضم إيران والبرتغال إسبانيا.

وتعرض المنتخب المغربي إلى ظلم تحكيمي خاصة في مباراة إسبانيا، حيث حرمت تقنية الفيديو ​”أسود الأطلس”​ من تحقيق الفوز عليه بعدما احتسبت هدف التعادل لإسبانيا في الوقت بدل الضائع.

وتعرض المنتخب المغربي إلى هزيمتين الأولى من إيران بهدف دون رد عن طريق النيران الصديقة ثم هزيمة من البرتغال بهدف دون رد أيضا واختتم مشواره بالتعادل بهدفين لكل منتخب امام إسبانيا.