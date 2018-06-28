بالفيديو ..أول سعودية تعبر الحدود من الإمارات للمملكة بسيارتها الخاصة

الرياض- الوئام:

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أول سعودية تعبر الحدود البرية بين المملكة والإمارات بمركبتها الخاصة في حدث هو الأول من نوعه عقب القرار الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام محلية، عبرت سيدة سعودية تدعى ريم الكعبور، الحدود البرية بين الإمارات والسعودية هي وصديقتها سيارتها الخاصة في رحلة استغرقت 24 ساعة.

وبحسب الإمارات اليوم فإن الكعبور، التي تقيم في دبي منذ 22 سنة قررت أن تكون موجودة في بلدها لتشارك النساء السعوديات فرحة قيادة السيارة، فكانت الخطة أن تسافر إلى السعودية بالطائرة ثم عدلت الخطة لتحولها إلى مغامرة مختلفة وتقود سيارتها الخاصة وتدخل بها السعودية برًا، منتصف الليل.

وأكدت الكعبور أنها لاقت التشجيع من أهلها على السفر برًا، فكانوا متحمسين لفكرتها، مضيفة أن المرأة السعودية قادرة على القيادة، لأنه رغم المنع سابقًا، ففي كل بيت كانت هناك امرأة تجيد القيادة.

معتبرة أن خطوة السماح بقيادة المرأة تلائم الثقافة الاجتماعية والعادات، بحيث سيتم الاستغناء عن السائقين في السعودية.