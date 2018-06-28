«التجارة» تدعو المتقدمين والمتقدمات لوظائفها لمطابقة البيانات النهائية

الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أسماء (41) من المتقدمين والمتقدمات على وظائفها المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة في 25-07-1439هـ، وطلبت من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية اعتباراً من يوم الأحد 17-10-1439هـ إلى يوم الثلاثاء الموافق 19/10/1439هـ ، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية سوف تعلن على موقع وزارة التجارة والاستثمار الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعة فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

الهوية الوطنية وأصل وثيقة التخرج، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

وللحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت الوزارة أن من لم يحضر/ تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة. ومن لم يراجع/ تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه/ منها عن رغبته في التوظيف.

وللاطلاع على أسماء المرشحين للمطابقة النهائية:

https://mci.gov.sa/talent