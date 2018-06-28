ترامب يقترح ترشح رونالدو لرئاسة البرتغال!

واشنطن- الوئام:

مزح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فكرة ترشح لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتخابات بلاده الرئاسية ضد الرئيس الحالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي رد بأن البرتغال ليست مثل الولايات المتحدة.

وبدا الأمر مثل محادثة ممتدة بين ترامب وريبيلو دي سوزا، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى واشنطن، حول مونديال كرة القدم في روسيا، لكنها انتهت بفكرة وجود اختلاف بين الثقافة السياسية الأمريكية والبرتغالية.

وفي أول اجتماع ثنائي مع ترامب، طلب ريبيلو دي سوزا من نظيره الأمريكي بأن يذكر أن “البرتغال لا تزال تنافس في البطولة وترغب في الفوز باللقب، خلال اللقاء القادم للرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ورد ريبيلو دي سوزا في بداية لقاءه بالبيت الأبيض: لا تنسى أن البرتغال لديها أفضل لاعب في العالم، يدعى كريستيانو رونالدو.

وكان ترامب ذكر قبلها أن نجله، على الأرجح بارون يعشق كرة القدم ويعشق مشاهدة المونديال، وانتهز نظيره البرتغالي الفرصة ليقول لترامب إن نجله يعرف بالتأكيد كل شيء عن رونالدو، ليرد عليه الملياردير الأمريكي بأن هذا حقيقي.

وأكد الرئيس الأمريكي أن البرتغال تقدم أداء جيداً للغاية في المونديال، وسأل نظيره: كيف أن كريستيانو لاعب جيد بهذا الشكل، ليقول له ريبيلو دي سوزا إنه الأفضل في العالم، وهنا قال ترامب: إذا فليترشح ضدك في إحدى المرات”.

وبينما كان الرئيس البرتغالي يستعد للرد، أضاف ترامب كريستيانو لن يفوز بالانتخابات.. فأنت تعلم أنه لن يفوز.

وهنا أمسك ريبيلو دي سوزا بشكل ودي بذراع ترامب اليمنى وقال: سيدي الرئيس، أنت تعلم، علي أن أقول لك شيئاً.. البرتغال ليست بالضبط مثل الولايات المتحدة.. إنها مختلفة بعض الشيء.

وقال ترامب حينها: هذا حقيقي، قبل أن يهتم بالرد على أسئلة الصحافيين في القاعة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أيضاً بخصوص المونديال أن روسيا تقدم عملاً رائعاً بصفتها المستضيفة.

وكان الاجتماع بين الرئيسين الأمريكي والبرتغالي، الذي يجري زيارة هي الأولى لرئيس من البلد الأوروبي منذ 2011، يشمل محادثات حول التجارة، الهجرة وقمة حلف الناتو التي ستعقد الشهر المقبل في بروكسل.