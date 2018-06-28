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على المجتمع الدولي التحرك بشكل جاد

هيئة التفاوض السورية: لا مفاوضات مع الروس بشأن الجنوب

هيئة التفاوض السورية: لا مفاوضات مع الروس بشأن الجنوب
weam.co/529445
الرياض- الوئام:

أشاد الدكتور نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض السورية بالتنسيق الكبير بين الفصائل العسكرية والفعاليات المدنية وتشكيل خلية الأزمة في درعا المخولة بتنظيم وتوحيد الجهود والمفوضة باتخاذ القرارات المناسبة حربا أو سلما، ورأي فيها هي خطوة في الاتجاه الصحيح وهي وحدها صاحبة القرار، مبدياً استعدادهم لتقديم كل الدعم والمساعدة لها.

ونفي “الحريري”وجود أي تفاوض رسمي أو غير رسمي مباشر أو غير مباشر مع الروس أو غيرهم بشأن الجنوب، لافتاً إلى أن أهل الأرض هم أصحاب القرار وواجب الهيئة دعم خياراتهم وقرار صمودهم و الاستمرار في مساعدتهم بالتواصل الفعال مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية للسعي لإيقاف الحملة العسكرية وتقديم المساعدة الإنسانية.

ورأي الحريري أنه على المجتمع الدولي أن يتحرك بعيدا عن البيانات الفارغة ويوقف المجازر البشعة التي يرتكبها الروس والميلشيات الإيرانية والنظام ضد المدنيين في درعا البلد و المسيفرة وبصر الحرير وبصرى الشام وداعل وابطع ونوى وصيدا والغارية والحراك وناحتة ومختلف مدن وقرى درعا والجنوب السوري.

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