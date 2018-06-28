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بدءاً من تاريخ صدوره ولمدة عام

قرارات بتعيين وكلاء مساعدين بوزارة العدل

قرارات بتعيين وكلاء مساعدين بوزارة العدل
weam.co/529448
الرياض- الوئام:

أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 4 قرارات إدارية تقضي بتعيين 4 وكلاء مساعدين، على أن يعمل بالقرار بدءاً من تاريخ صدوره ولمدة عام.

وشملت القرارات تكليف الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز القاسم بالعمل وكيلاً مساعداً للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، وتكليف الشيخ محمد بن سليمان المطلق بالعمل وكيلاً مساعداً للتطوير والأداء بوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار.

كما تضمنت القرارات تكليف الشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز بن هويمل بالعمل وكيلاً مساعداً لشؤون المحاكم بوكالة الوزارة للشؤون القضائية إضافةً إلى عمله، وتكليف الشيخ سلمان بن فوزان الفوزان بالعمل وكيلاً مساعداً للتطوير والأداء بوكالة الوزارة للشؤون القضائية.

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