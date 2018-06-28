«مطارات الرياض» تطلق الموقع الإلكتروني الجديد لمطار الملك خالد الدولي

الرياض- الوئام:

أطلقت شركة مطارات الرياض الموقع الإلكتروني الجديد لمطار الملك خالد الدوليبالنسختين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت (www.kkia.sa) والذي يأتي استكمالاً لتحقيق أهداف الشركة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والمستثمرين وكافة الشركاء والسعي المستمر لتطوير الأداء وفق أحدث التطورات التقنية والتكنولوجية، وتأكيداً على التوجه الاستراتيجي للشركة نحو التحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة.

وذكرت مطارات الرياض بأن الموقع الإلكتروني الجديد لـ مطار العاصمة،تم تصميمه وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية وكذلك تم تنظيم الموقع بطريقة جديدة تسهّل الوصول والتنقل بين محتوياته، وبشكل يتلاءم مع كافة أنواع الأجهزة الذكية بمختلف تطبيقاتها لتُمكن المتسخدمين من تصفح الموقع بكل سهولة وفي أي وقت.

كما تم إضافة عدد من المزايا والخدمات في الموقع الإلكتروني الجديد التي من شأنها التيسير للمسافرين وتقديم أفضل الخدمات التي تمكنهم من إتمام كافة إجراءات سفرهم بكل يسر عبر مطار الملك خالد الدولي.

يذكر أن شركة مطارات الرياض التي تتولى حالياً إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض تعتزم ضمن خططها نحو تطوير المطار، إطلاق حزمة من الخدمات التي من شأنها التيسير على المسافرين، وتعزيز تجربتهم بتقديم خدمات مميزة لهم.