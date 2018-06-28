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نشر وثيقة طلب تأهيل تتضمن التفاصيل

بدء تلقي طلبات تأهيل المستثمرين لخصخصة مطاحن الدقيق في 26 أغسطس

بدء تلقي طلبات تأهيل المستثمرين لخصخصة مطاحن الدقيق في 26 أغسطس
weam.co/529455
الرياض- الوئام:

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب و “إتش إس بي سي” العربية السعودية المستشار المالي لعملية التخصيص والبيع المحتمل لشركات مطاحن الدقيق لمستثمري القطاع الخاص عن إطلاق عملية تأهيل المستثمرين التي تسبق عملية البيع المحتملة وذلك بنشر وثيقة طلب تأهيل تتضمن تفاصيل عملية التأهيل ومعايير التأهيل والجدول الزمني لاستقبال طلبات التأهيل.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم أن فترة استقبال طلبات التأهيل ستبدأ يوم الأحد 15 ذو الحجة الموافق 26 أغسطس. مبينة أن الإعلان عن إطلاق مرحلة البيع المحتملة وما يصاحب ذلك من تفاصيل سيتم بعد الانتهاء من مرحلة تأهيل المستثمرين.

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