«الوئام» تنشر المقاعد المخصصة لكل إدارة تعليمية ببرنامج خبرات 3

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

أعلنت وزارة التعليم عن بدء إجراءات الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات خبرات٣ والذي ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول.

وتضمن تعميم وزير التعليم الذي وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصت “الوئام” على نسخة منه بالخطة والبرنامج الزمني وضوابط وألية الترشيح ونقاط المفاضلة وجدول توزيع المقاعد على الادارات التعليمية .

واضاف التعميم: نأمل توجيه الراغبين بالترشح من الفئات المستهدفة إلى إجراء اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية وبعد تحقيق الشروط ومعيار مستوى اللغة الانجليزية المطلوب يتم التسجيل من خلال بوابة عين لخدمات المعلم .

وأردف التعميم: يقوم مدير التعليم بتشكيل لجنتين رئيسيتين في إدارة التعليم (لجنة برئاسة مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بنين ولجنة برئاسة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنات بالاضافة إلى تشكيل لجان فرعية لادارة عمليات الترشح بمكاتب التعليم أو إدارة الاشراف التربوي وفق التشكيل المرفق لتقةم اللجان باستكمال اجراءات الترشيح وفق الخطة الزمنية وخارطة تدقيق العمليات .

وتضمن التعميم شروط الترشح على برنامج التطوير المهني النوعي خبرات في نسخته الثالثة وهي :

أن يكون المرشح من الفئات المستهدفة (معلم ومشرف مادة تخصصات مختلفة ، معلم ومشرف لغة انجليزية ، قيادة مدرسية (مدير ، وكيل ، مشرف ) مرشد طلابي والا تقل خدمتهم عن سنتين ، ولاتقل درجة التقدير في تقويم الاداء الوظيفي للمرشح عن جيدجدا في أخر عامين دراسيين.

ويكون المرشح من غير معلمي اللغة الانجليزية قد حقق معيار B1 كحد ادنى في جميع المهارات زيكون المترشح من معلمي اللغة الانجليزية قد حقق معيار B2 كحد ادنى ولا يقبل اي اختبار في تحديد مستوى اللغة سواه .

ويكون اختبار تحديد المستوى ت اشراف وزارة التعليم .

والا يكون قد سبق للمرشح المشاركة في برنامج خارجي مماثل خلال 3 أعوام ماضية . وأن يكون قد مضى على اخر مباشرة للمترشح عام دراسي على الاقل بعد انقطاع سببه اجازة دراسية أو مرافقة مبتعث أو مرافقة مريض أو الدراسة بالداخل أو الخارج . ولا يكون صدر بحقه حكم تأديبي خلال أخر عامين ةلا يكون طرفا في قضية قائمة.

ولا يكون قد حصل على مؤهل دراسي في مستوى الدراسات العليا (دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه؟) من الدول التي تستضيف برنامج خبرات .

وأن يحصل المترشح على 50% من مجموع درجات الترشيح على مستوى الادارة ، ويتعهد المرشح بالحضور وعدم الانسحاب بعد ترشحه النهائي.

ويتعهد بتنفيذ خطط نقل الاثر التي وضعتها الوزارة أو إدارة التعليم بعد الانتهاء من البرنامج ، وألا يتجاوز عمر النترشح 35 سنة ويستثنى من ذلك المشرف التربوي والذي يجب أن لايزيد عمره عن 40 عاما .