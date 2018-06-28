الحماية الاجتماعية تتحقق من فيديو «أب يعنّف زوجته وأبناءه»

الرياض- الوئام:

أعلن المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد ابا الخيل أن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق من المقطع المتداول يظهر فيه أب يعنف زوجته وبناته.

وقال في تغريدة له بموقع ”تويتر” :إشارة إلى المقطع المتداول اب يعنف زوجته وبناته فإن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق حاليا من المقطع، وتدعو من لديه معلومات عن هذه الحالة إبلاغ مركز التعرض للإيذاء على الرقم (1919) ليتم الوصول إلى الحالة.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعنوان ” أب يعنف زوجته وأبناءه ” ، إلا أن النشطاء شكَّكوا في صحة المقطع، وآخرين قالوا إنه مجرد خلاف عائلي.