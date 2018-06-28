“السعودية للكهرباء” توضح أسباب ارتفاع الفواتير وتدعو من لديه شكوى للتواصل معها

الرياض - الوئام :

دعت الشركة السعودية للكهرباء مشتركيها الذين لديهم اعتراض او ملاحظات على فواتيرهم بالتواصل معها عبر قنوات الاتصال المتعددة مثل مركز الاتصال و الموقع الإلكتروني و حساب تويتر لخدمات المشتركين. و قالت الشركة أن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري، يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة الى تغيير أنماط الإستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف حيث أن 70% من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف.

يجدر بالذكر أن الشركة قامت مؤخرا بتوحيد إصدار جميع فواتير جميع المشتركين والبالغ عددهم ٩ ملايين مشترك في يوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي بناء على المرسوم الملكي.

وتدعو “السعودية للكهرباء” جميع المشتركين إلى الاستفادة من كافة القنوات الإلكترونية الحديثة التي تقدمها لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع المشتركين من جميع الفئات، وتسعد بتلقي أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ لمعالجاتها على وجه السرعة، توفيراً للجهد والوقت، حيث تشمل هذه القنوات، حساب العناية بالمشتركين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (@alkahrabacare)، ومركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، والرسائل النصية عبر الرقم الموحد (500120) على جميع شبكات الجوال في المملكة، إضافة إلى العديد من الخدمات في كل من البوابة الإلكترونية للشركة (se.com.sa)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية.