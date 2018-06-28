السفير الإماراتي في هولندا : حل الأزمة القطرية في الرياض وليس في محكمة العدل الدولية

الوئام-متابعات

قال السفير الإماراتي في هولندا،سعيد علي النويس،اليوم، إن بلاده ستقدم لمحكمة العدل الدولية وثائق تؤكد أن ادعاءات الحكومة القطرية تشويه للحقيقة.

وأكد النويس أن حل الأزمة القطرية في الرياض وليس في محكمة العدل الدولية

وأوضح أن القطريين الذين يعيشون في الإمارات يتمتعون بكل الميزات التي يتمتع بها الإماراتيون وأن الحكومة القطرية لم تقدم أي حجة لطرح قضية في محكمة العدل الدولية.

و طلبت الإمارات من قطر التوقف عن دعم أفراد ومجموعات إرهابية، كما نفت أمام محكمة العدل الدولية الاتهامات بانتهاك حقوق الشعب القطري.

وقال سفير الإمارات لدى هولندا، سعيد النويس، أمام محكمة العدل الدولية إن الإمارات طلبت من قطر مراراً التوقف عن هذا السلوك، مضيفاً أنها تعهدت أكثر من مرة بذلك لكنها لم تفِ بالتزاماتها.

وأكد ممثل أبوظبي أن بلاده قطعت علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب، وتدخلها في شؤون جيرانها وبثها خطاب كراهية.